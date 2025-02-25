شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: مصر تواصل دورها الريادى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى جهودها المستمرة في إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار الشهابي إلى أن مصر لعبت دورًا أساسيًا في التفاوض بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قدمت أفكارًا ورؤى ساهمت في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كما أكد الشهابي أن مصر ترفض أي مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.

وأضاف الشهابي أن الرؤية المصرية نجحت في حشد موقف عالمي رافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الشهابي إلى أن الدبلوماسية المصرية لم تقتصر على الاجتماعات مع الدول المختلفة، بل امتدت إلى المنظمات العالمية، بما في ذلك المنظمات اليهودية، التي أكدت موافقتها على الرؤية المصرية.

فيما يتعلق بموقف مصر من القضية الفلسطينية، أكد الشهابي أن مصر ثابتة في دعمها، رغم محاولات التشويه التي تستهدف دورها التاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.