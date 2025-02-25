شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: بارك الله جهود الرئيس السيسى فى تحقيق آمال الشعب والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المعظم الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، حاملاً معه أجواءً إيمانية مباركة، وأياماً مليئة بالرحمة والمغفرة، يسعد بها المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها.

وقال "جبالي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إنه يشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث بدأ بالأمس الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية، والذى يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان.

وتقدم رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة بصادق التهنئة القلبية لجميع المسلمين والمسيحيين فى كافة أرجاء الوطن، داعيا المولى العلى القدير أن تهل هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات، فى ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن يبارك جهوده فى تحقيق آمال الشعب المصرى العظيم.