الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: اتهم محيطون بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فريق الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بنشر معلومات كاذبة حول محادثتهم خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى كييف.

أفادت بذلك صحيفة "ديلي ميل"، حيث تابعت: "نفت مصادر مقربة من الوزير بيسنت التقارير التي تفيد بأنه كان (يرتجف) بعد اجتماع عقد مؤخرا مع زيلينسكي، والتقارير التي وردت في وسائل الإعلام بهذا الشأن هي أخبار كاذبة 100% نشرها فريق زيلينسكي".

لكن، وبحسب المصدر فإن أجواء المفاوضات كانت متوترة، وسادت حالة من خيبة الأمل، في ظل ثقة الجانب الأمريكي في حصوله على الموافقة على الصفقة.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن مصدر، قد نشرت أن زيلينسكي "صرخ في وجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عندما ناقشا صفقة بشأن الموارد خلال زيارته الأخيرة إلى كييف".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن سلطات كييف تعاملت بوقاحة مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال زيارته الأولى لأوكرانيا، حيث رفضت التوقيع على الاتفاق. وأشار الزعيم الأمريكي إلى أن زيلينسكي كان "نائما وغير متاح" خلال زيارة بيسنت، على الرغم من أن وزير المالية سافر عدة ساعات إلى كييف بالقطار للقاء معه.

واتهم ترامب سلطات كييف في وقت سابق بتعطيل اتفاق يضمن الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية. وقال ترامب في كلمة ألقاها خلال قمة استثمارية في ميامي: "إن الممثل الكوميدي غير الناجح زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار على حرب لا يمكن الفوز بها"، وأكد أن أوروبا تحصل على تعويضات، بينما قدمت الولايات المتحدة أموالا لأوكرانيا فقط.