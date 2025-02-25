التنسيقية تستكمل برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "الغد"

شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تستكمل برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" بتدريب أعضاء "الغد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : سمر سلامةالثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:44 م
قام مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، باستكمال برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" من خلال تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب الغد، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.
وفي اليوم الأول من البرنامج قدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية تدريبًا عن "الأمن القومي المصري"، بينما قدمت الدكتورة رغدة محمود تدريباً عن "إدارة الوقت"، وقدم محمد نصير تدريب عن "إدارة وتصميم المبادرات".
وفي اليوم الثاني، قدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب تدريبًا عن "السياسة الخارجية لمصر"، كما قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورشة عمل عن "إدارة الحملات الانتخابية".
يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.
وتتوجه التنسيقية بالتنسيقية بالشكر الجزيل إلى المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وأسامة الرفاعي نائب رئيس الحزب للشباب ومسؤول التواصل الحزبي مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لهذه الدورة التدريبية.
حضر من التنسيقية د.شيماء عبد الإله رئيس لجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية، ومن مركز بناء الكوادر النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وإسلام حمدى، والدكتور أحمد حسام، وشيماء كمال، وحبيبة حمودة، وأحمد منوفي أعضاء التنسيقية.
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