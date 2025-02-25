شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر تعريفات "العمل المؤقت والموسمي والعرضي" بمشروع القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على تعريفات (العمل المؤقت، العمل العرضي، العمل الموسمي) بمشروع قانون العمل الجديد في المادة (1).

وجاءت التعريفات كما أقرها المجلس كالتالي:

العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه.

العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر

العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.