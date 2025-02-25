شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى يعلن انطلاق منتدى القاهرة للإعلام فى دورته الأولى خريف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين منتدي القاهرة للإعلام، وانطلاق دورته الأولي خريف العام الجاري 2025.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: أن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير ، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وذلك بتأسيس منتدي إعلامي رسمي.. تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم (منتدي القاهرة للإعلام) .

وسوف تعلن الهيئة قريباً تشكيل اللجنة العليا والرئيس التنفيذي للمنتدي ، حتي يتسني وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ. ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدي علي مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة .