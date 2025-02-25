شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى يعلن انطلاق منتدى القاهرة للإعلام فى دورته الأولى خريف 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالثلاثاء، 25 فبراير 2025 01:49 م
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين منتدي القاهرة للإعلام، وانطلاق دورته الأولي خريف العام الجاري 2025.
وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: أن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير ، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وذلك بتأسيس منتدي إعلامي رسمي.. تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم (منتدي القاهرة للإعلام) .
وسوف تعلن الهيئة قريباً تشكيل اللجنة العليا والرئيس التنفيذي للمنتدي ، حتي يتسني وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ. ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدي علي مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة .
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