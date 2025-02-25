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المسلمانى يعلن انطلاق منتدى القاهرة للإعلام فى دورته الأولى خريف 2025

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المسلمانى يعلن انطلاق منتدى القاهرة للإعلام فى دورته الأولى خريف 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 01:49 م

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تدشين منتدي القاهرة للإعلام، وانطلاق دورته الأولي خريف العام الجاري 2025.

وأضاف المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: أن التطور الكبير الذي شهدته المنتديات الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة يستحق الإشادة والتقدير ، وقد حان الوقت لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، وذلك بتأسيس منتدي إعلامي رسمي.. تطلقه الهيئة الوطنية للإعلام باسم (منتدي القاهرة للإعلام) .

وسوف تعلن الهيئة قريباً تشكيل اللجنة العليا  والرئيس التنفيذي للمنتدي ، حتي يتسني وضع الجدول الزمني لمراحل التنفيذ. ومن المقرر عرض تفاصيل مشروع المنتدي علي مجلس الهيئة في اجتماعاته القادمة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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