شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال: قانون العمل يدعم الاستقرار الاجتماعى ولكن لنا ملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توجيهه بضرورة صدور قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن جموع عمال مصر تطلعت إلى مشروع قانون متوازن يعلي قيمة العمل ويساهم في رفعة مصر وتقدمها الاقتصادي، مؤكدا أن القانون يمثل رمانة الميزان ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن تعاون أطراف العمل الثلاثة الحكومة - العمال - أصحاب العمل، أدى إلى قانون بعد نقاشات عميقة إلى التوافق بشأن العديد من المواد.

وقال: مشروع قانون العمل جاء في أغلب مواده متوافقا مع رؤية أصحاب الأعمال ويدعم الاستقرار وملتزما بالمعايير الدولية، فوجئنا بتعديل بعض المواد التي تمس المنظمات النقابية بدون داعي، وانتقص من مكتسباتها، لسنا ضد صدور قانون العمل، ولكن لنا ملاحظات سيتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب.

ومن جانبه، رد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن هناك العديد من الملاحظات التي تم الأخذ بها في حضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.