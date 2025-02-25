شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: معدل البطالة انخفض من 13% لـ6.4% 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

وقال "فوزي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد: أريد أن أعلق على بعض الملاحظات التي أثيرت فى المناقشة من حيث المبدأ، وأشكر اللجنة المشتركة وكل النواب الذين تناولوا مشروع القانون من زوايا مختلفة انعكست كلها في تقرير قيم استعرض كل الجوانب الفنية المتعلقة بالعمل، موضحا أنه بالنسبة للمركز القانوني للعمل، فإن الدستور نظم حق العمل لجميع المصريين ولا يمكن المساواة فى الأحكام بين عقد العمل والوظيفة.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون راعى التوازن التام بين علاقات العمل الثلاثة الدولة والعامل وصاحب العمل، مستطردا: "لدينا سوق عمل كبير ووافر، فنسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية".