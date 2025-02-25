شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: قانون العمل ترجمة لاهتمام الرئيس السيسى بالعامل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.

وقال شلبي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، مشروع القانون يحدث توازن بين أطراف المنظومة، وحديث فى نصوصه، وسيكون له العديد من الآثار يعزز من الاستثمار، والدفع بعجلة الانتاج، ويحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وتضمن العديد من المزايا أبرزها التماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث، وحل النزاع والتوافق مع القوانين الدولية، والاهتمام بعملية التخطيط والتدريب والتشغيل.

وقالت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يستوجب تقديم الشكر للقائمين على التشريع، ومن قبل الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة لحماية الأمن القومي المصري، مشددة على ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر لكافة الجهات التي قدمت العديد من المقترحات التى أخذت بها اللجنة، ولا ينكر أحد دور العامل المصري على مر التاريخ.

وأشارت التمامي، إلى أن التشريع تضمن تنظيم عمل المرأة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم ساعات العمل، واختيار العامل الذى يتميز بالكفاءة و ربط العمل بالانتاج، ووضع عقود عمل منضبطة تضمن جميع الحقوق، وهي فلسفة جديدة.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، إن مشروع القانون انجاز حقيقى، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهاته بسرعة خروج قانون العمل للنور، ومجلس النواب، ولجنة القوى العاملة، والحرص على سرعة إصدار التشريع.