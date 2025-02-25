شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتفعيل نسبة تعيين الـ5% لذوى الإعاقة بقانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات، وقانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، وحقوق ذوى الإعاقة.

وتابع الشبراوي:" نتمنى ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى التشريع، وألا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل يُعد بمثابة الحديث عن الحديث عن بيئة عمل صالحة، خاصة وأن المناقشات انصبت على عين على العامل وعين على أصحاب العمل، وفى نفس الوقت يشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار.

وتابع منصور، هناك العديد من الأطروحات التى قدمت فى اللجنة أثناء المناقشة وتم الأخذ ببعضها، منها على سبيل المثال حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، واستثماره 6 ووضع آلية لضبطها حتى لا يجبر أى عامل فى هذا الامر، منتقدا أن يتحول قانون العمل حال خروجه للنور مثل قانون التصالح، وهو صعوبة التطبيق على أرض الواقع.