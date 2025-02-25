ترامب: الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل، منهياً تعليقاً استمر لمدة شهر على الرسوم المخطط فرضها على الواردات، والتي قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وتزيد من حدة التضخم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للرسوم، ويبدو أن الأمور تمضي بسرعة كبيرة". وبينما كان ترامب يجيب على سؤال محدد بشأن الرسوم التي ستفرض على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، شدد أيضاً على أن الرسوم "المتبادلة" التي يعتزم فرضها، ستبدأ في موعدها المحدد. وأضاف ترامب: "الرسوم تمضي قدماً في وقتها المحدد، وفق الجدول الزمني".