كلية برنارد تفصل طالبين بسبب احتجاج داعم للفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” قالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل في غزة، فيما ذكرت المؤسسة التعليمية أن هذا نتيجة تعطيل فصل دراسي. وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بعد هجوم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 احتجاجات في الولايات المتحدة لعدة أشهر للمطالبة بإنهاء دعم واشنطن لإسرائيل.

وقالت مجموعة ناشطين واسمها (سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا) إن هذه الخطوة تمثل أول عملية فصل رسمية من قبل كلية تابعة لجامعة كولومبيا. ووصفت المجموعة الفصل بأنه «تصعيد خطير في حملة القمع ضد الطلاب الذين يدعون إلى سحب الاستثمارات من آلة الحرب الإسرائيلية».

وقالت جامعة كولومبيا إن محاضرة «تاريخ إسرائيل الحديثة» الشهر الماضي تعطلت بسبب توزيع المتظاهرين منشورات تحتوي على «صور عنيفة». وقالت الجامعة أمس الاثنين إنها أحالت اثنين من المشاركين في هذا النشاط، واللذين كانا من مؤسسة تابعة، إلى مؤسستهما الأصلية للخضوع لإجراءات تأديبية ومنعتهما من دخول الحرم الجامعي.

وقالت كلية برنارد «الفصل دائما ما يكون إجراء استثنائيا، ولكن الأمر ينطبق أيضا على التزامنا بالاحترام والإدماج ونزاهة التجربة الأكاديمية».

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