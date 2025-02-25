شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: الطريق البرى بين مصر وليبيا وتشاد يعزز التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشروع الطريق البري الدولي الذي تنفذه مصر بطول 1.7 ألف كم، بالتعاون مع دولتي ليبيا وتشاد، خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تساهم فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وتوسيع مجالات التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في مجال التجارة والاستثمار.

وأوضح "الجندي" أن الطريق، الذي يمتد داخل مصر بطول 400 كم من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة، وفي ليبيا بطول 390 كم، بينما يمر داخل الأراضي التشادية بطول 930 كم، يمثل شريانًا حيويًا للتنمية، حيث سيسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في العمق الإفريقي، مما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يعكس توجه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم التنمية المشتركة، وتفتح مجالات أوسع للتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير بنيتها التحتية للنقل الدولي، سواء من خلال مشروعات الطرق البرية أو الموانئ أو الربط السككي، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد " الجندي"، أن المشروع يعكس رؤية مصر في الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمحور لوجستي يربط بين شمال إفريقيا وغربها ووسطها، حيث سيسهم في ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي عبر تشاد، مما يفتح مجالات أوسع لحركة التجارة والنقل بين الدول الإفريقية، كما يعزز دور تشاد كمركز تجاري محوري في القارة.

وأشار "الجندي"، إلى أن تنفيذ المشروع يتم وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث بدأت مصر بالفعل في تنفيذ الجزء الخاص بها، بينما وقّعت الحكومة الليبية اتفاقية تفاهم مع شركة المقاولون العرب المصرية للبدء في الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الليبي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة التشادية والشركة نفسها للبدء في الدراسات الخاصة بالقطاع التشادي، مما يعكس ثقة الدول الإفريقية في الخبرات المصرية بمجال البنية التحتية.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن هذا الطريق سيمثل نقطة تحول في منظومة النقل الدولي، حيث لن يقتصر دوره على دعم التجارة، بل سيسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية في المناطق الحدودية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث، خاصة أن النقل البري يعد من أكثر الوسائل كفاءة في دعم التبادل التجاري وتقليل تكاليف النقل مقارنة بوسائل الشحن الأخرى، مؤكدا أن مصر مستمرة في جهودها لتطوير شبكات النقل الدولية، سواء عبر تنفيذ مشروعات للربط البري، أو تطوير الموانئ البحرية، أو تعزيز التعاون في مشروعات السكك الحديدية، بهدف تحقيق رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التكامل مع الدول الإفريقية.