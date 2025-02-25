الإمارات تُقدم مساعدات إنسانية لمرضى السرطان في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» مساعدات إنسانية للنساء المصابات بالسرطان، خلال زيارة لجمعية «قطوف الخير» في منطقة «الزوايدة» وسط قطاع غزة، وذلك لمساندتهن في ظل الظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يواجهنها نتيجة الأوضاع الإنسانية القاسية.

شملت المساعدات طروداً خاصة بالمرأة وأغطية شتوية، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المريضات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتواصل عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ المبادرات الإنسانية، مستهدفةً المرضى والفئات المهمشة في المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المتنوعة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

كما تعمل الفرق التطوعية يومياً في مختلف المناطق لإيصال المساعدات للمحتاجين، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها السكان.

وفي السياق، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» الأغطية الشتوية على العائدين إلى منازلهم في رفح، في ظل الأجواء شديدة البرودة.

وكان سلطان الكعبي، مسؤول المساعدات الإنسانية في عملية «الفارس الشهم 3»، صرح في وقت سابق بقوله: إن «وقوف فرق العمل الإنساني ضمن عملية الفارس الشهم 3 للإشراف على دخول المواد الإغاثية داخل القطاع يأتي لضمان وصول هذه المواد لأكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع».

وضاعفت الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، وقد وصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت القطاع ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى 160 قافلة، بإجمالي مساعدات إنسانية بلغ نحو 31026 طناً، مما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.