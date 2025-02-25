شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. مقتل 4 على الأقل جراء انهيار جسر قيد الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم جراء انهيار جسر قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وأصيب ستة أشخاص في الحادث الذي وقع على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب سول، خمسة منهم حالتهم خطيرة.

سبب الحادث ويذكر أن خمسة عوارض فولاذية بطول 50 مترا كانت تدعم الجسر انهارت واحدة تلو الأخرى بينما كان العمال يستخدمون رافعة لنقل العوارض بين الدعامات.

وكان الضحايا يعملون أسفل الجسر عند وقوع الحادث. وكان العمال يقومون ببناء جزء من طريق سول-سيجونج السريع.