الملك عبدالله الثاني يبحث تطورات المنطقة مع رئيس لجنة الخارجية الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني, خلال اتصال هاتفي اليوم, مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي براين ماست، سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

وحذر العاهل الأردني من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، واستدامة وقف إطلاق النار، ومضاعفة تدفق المساعدات الإغاثية.

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