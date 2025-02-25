شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن محكمة العدل الدولية بعد مهاجمة نتنياهو لها والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى كلمة له، إن إسرائيل ستتعامل مع محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بكل حزم بدعم أمريكى، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وأشار نتنياهو إلى أن المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية مؤسسات عبثية.

وفى السطور التالية نوضح معلومات عن محكمة العدل الدولية وفقا لما منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الرابع عشر الذى خصص لمحكمة العدل الدولية، حيث نصت المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة على أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

ونصت المادة 93 على أنه يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

1. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

وجاءت المادة 94 لتنص على أنه يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

1. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

كما نصت المادة 95 على أنه ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

وتنص المادة 96 على أنه:

1. لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.

2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

