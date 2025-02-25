سفارة السعودية في الأردن تحتفل بيوم التأسيس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أقامت سفارة المملكة لدى الأردن اليوم, احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة محمد بن حسن مونس، وعدد من المسؤولين الأردنيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والأكاديميين، والإعلاميين والمهتمين ومنسوبي البعثة.

وتضمن الحفل عددًا من الفعاليات المتنوعة منها: معرض للصور عن المملكة، واستعراض مرئي يسلط الضوء على العمق التاريخي والتراثي للمملكة، بالإضافة إلى عرض للصقور والأزياء، وتقديم القهوة والمأكولات الشعبية السعودية.

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