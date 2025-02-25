سقوط الأسد وقدوم الشرع يدفع دروز سوريا للهوية الإسرائيلية الكاملة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قبل سقوط الأسد، لم يكن بنيامين نتانياهو ليفكر أبداً في توسيع نطاق الحماية الإسرائيلية لتشمل الدروز السوريين، وحقيقة أنه يفعل ذلك الآن تؤكد مدى التغيير الذي طرأ على الأمور.

لم تحقق إسرائيل بعد "نصراً مطلقاً" في غزة ـ وهي حقيقة تتجلى بوضوح في كل مرة تطلق فيها حماس سراح رهائن في عرض دعائي. ورغم هذا فقد أعادت عمليات إسرائيل العسكرية على مدى الأشهر الستة عشر الماضية تشكيل الشرق الأوسط.

بعد يومين من أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو : "سوف نغير وجه الشرق الأوسط". وفي خطاب ألقاه يوم الأحد أمام الجنود المتخرجين من دورة ضباط القوات البرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، ذكر نتانياهو جمهوره بهذا التصريح.

والواقع أن هذا التحول جارٍ الآن. وقد اتضح مدى هذا التحول يوم الأحد، عندما أدلى نتانياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون بتصريحات لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة أشهر.

نتانياهو وسوريا والدروز

وفي كلمته التي ألقاها أمام الجنود والتي عرض فيها سياسة إسرائيل في المنطقة، توجه نتانياهو إلى سوريا.

وكان التعليق الذي لفت الانتباه الأكبر فيما يتصل بسوريا هو إعلانه أن إسرائيل لن تسمح للجيش السوري الجديد أو المحور الذي أدى إلى سقوط الرئيس السابق بشار الأسد "بالدخول إلى المنطقة الواقعة جنوب دمشق".

وطالب أيضاً بـ"إخلاء جنوب سوريا بالكامل من قوات النظام السوري الجديد في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء".

وهذا تصريح سياسي مهم. ثم أضاف رئيس الوزراء، وكأنه لم يكن سوى فكرة عابرة، أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي تهديد للمجتمع الدرزي في جنوب سوريا"

وبعبارة أخرى، بسط نتانياهو مظلة الحماية الإسرائيلية على الدروز في المنطقة السورية القريبة من الحدود، والتي يطلق عليها جبل الدروز.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مسؤول إسرائيلي مثل هذا العرض علناً، وبذلك أرسل رسالة واضحة إلى حكام سوريا الجدد: إن إيذاء الدروز يعني مواجهة إسرائيل.

لماذا؟ وما هي مصلحة إسرائيل في المجازفة بالدفاع عن أقلية سورية كانت تاريخيا معادية ومؤيدة لنظام الأسد؟

السبب الأكثر وضوحاً هو أن هذا الأمر مهم بالنسبة للمجتمع الدرزي الإسرائيلي. فكثيرون منهم لديهم أقارب على الجانب الآخر من الحدود ــ وتشعر إسرائيل بأنها مدينة لدروزها بالفضل بسبب التضحيات التي قدمها هذا المجتمع من أجل إسرائيل في جيش الدفاع الإسرائيلي على مر السنين، بما في ذلك أثناء الحرب الحالية.

في حين أن الدروز داخل حدود عام 1967 مواطنون كاملون يقاتلون من أجل إسرائيل، فإن أولئك الذين يعيشون في الجولان - على الرغم من منحهم الجنسية عندما ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان في عام 1981 - رفضوا ذلك لفترة طويلة.

لقد خشوا أن يؤدي التحالف مع إسرائيل إلى تعريض أسرهم في سوريا للخطر أو أن يأتي بنتائج عكسية إذا انسحبت إسرائيل، كما نوقش على نطاق واسع في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من الجولان مقابل السلام مع دمشق.

خمس الدروز حصلوا على الجنسية الإسرائيلية

ولكن حتى قبل سقوط الأسد، كان التحول جارياً. فعلى مدى العقد الماضي، بدأ المزيد من الدروز في الجولان في التعاطف مع إسرائيل. وبحلول نهاية عام 2023، حصل نحو خُمس الدروز البالغ عددهم نحو 27 ألفاً في الجولان على الجنسية الإسرائيلية.

وقد أدى سقوط الأسد إلى تسريع هذا الاتجاه، والآن أصبح حتى بعض الدروز على الجانب السوري من الحدود مهتمين بالاندماج في إسرائيل.

وبعد سقوط الأسد بفترة وجيزة، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لدروز سوريين يتحدثون لصالح الانضمام إلى إسرائيل. ولم يكن هذا بسبب التقارب مع إسرائيل بقدر ما كان بسبب الخوف ــ الخوف مما قد تفعله بهم الفصائل الإسلامية إذا تولت السلطة.

مذبحة في السويداء

خلال الحرب الأهلية السورية، عانى الدروز من هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك مذبحة في السويداء عام 2018، حيث قُتل أكثر من 200 شخص واختطف ما لا يقل عن عشرين آخرين.

ومن المفهوم أن ينظر الكثيرون الآن إلى الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، بقلق عميق بسبب علاقاته بالإسلاميين.

حلم الدولة الدرزية

خلال حرب الأيام الستة وبعدها مباشرة، طرح وزير الحكومة آنذاك إيجال ألون فكرة قيام إسرائيل بالسعي إلى إقامة دولة درزية في المناطق الدرزية في سوريا والجولان، والتي من شأنها أن تعمل كمنطقة عازلة.

"لقد حلمت بحلم الجمهورية الدرزية التي سوف تنتشر في جنوب سوريا بما في ذلك مرتفعات الجولان، والتي سوف تكون بمثابة دولة عازلة بيننا وبين سوريا والأردن"، كما كتب في مذكراته.

ولكن هذه الفكرة لم تكتسب أي قوة دفع، ولكن عرض نتانياهو لحماية الدروز السوريين يشكل مؤشراً على أن مفهوم التحالف مع الدروز في سوريا لم يختف بعد.

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن تحليل الكاتب الأميركي الإسرائيلي هيرب كينون - صحيفة جيروزاليم بوست.

https://www.jpost.com/middle-east/article-843590