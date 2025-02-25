السعودية تنفذ 3355 مشروعًا إغاثيًا في 106 دول حول العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكّد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في افتتاح «منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع»، أمس، أن الدبلوماسية السعودية تسعى بجهود مكثفة للوساطة بين الدول من أجل سلام مستدام، مؤكداً أن تنظيم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» للمنتدى يعكس اهتمام المملكة بتعزيز الحوار حول العمل الإنساني.

من جانبه، اعتبر الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، في كلمة ألقاها نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المنتدى يوفِّر منصة لمناقشة أهم التحديات التي تعيق العمل الإنساني.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” كشف الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان»، عن تنفيذ المركز 3355 مشروعاً إغاثياً في 106 دول. (تفاصيل ص 2)

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