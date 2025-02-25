شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يقترح التعاون مع واشنطن في استكشاف المعادن الأرضية النادرة والان نبدء بالتفاصيل

استعادة الأموال الأمريكية

الدمام - شريف احمد - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، استكشافًا مشتركًا لموارد المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي.وقال بوتين، خلال مقابلة مع التليفزيون الرسمي، إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا المجال.وأضاف أن بلاده تمتلك بعضًا من أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم، مشيرا إلى وجودها في شمال روسيا والقوقاز وسيبيريا والشرق الأقصى، بالإضافة إلى الأراضي الأوكرانية المحتلة، التي وصفها بـ"المناطق الجديدة".وكان بوتين قد ناقش في وقت سابق تطوير قطاع التعدين مع وزراء ومسؤولين حكوميين خلال مؤتمر عبر الفيديو.

أكد دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على خلفية مباحثات واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن.



وقال ترامب: "أتواصل مع الرئيس زيلينسكي، وأتواصل مع الرئيس بوتين. أحاول استعادة الأموال أو تأمينها".

موارد كييف من المعادن

وأضاف ترامب: "أعطت أوروبا المال في صورة قرض، وستسترد أموالها. أما نحن فقد أعطينا المال من دون مقابل، لذلك أريد منهم أن يعطونا شيئا في مقابل كل الأموال التي دفعناها".

وتابع في خطاب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سيباك)، وهو تجمع سنوي للمحافظين يعقد قرب واشنطن: "سأحاول وضع حد لكل هذا الموت".

وقال الرئيس الأمريكي: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".

وشدد ترامب: "سنستعيد أموالنا لأن هذا ليس عادلا. وسنرى ما سيحدث، ولكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين جدا لأن هذا كان وضعا مروعا".