شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يوافق على قرار أمريكي يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على قرار أمريكي يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا دون ذكر العدوان الروسي.

جاءت نتيجة التصويت في المجلس المكون من 15 عضوًا بـ 10 أصوات مؤيدة دون معارضة، مع امتناع 5 دول عن التصويت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، والذي لم يعتمد إلا بعد تعديله ليؤكد أن النزاع كان نتيجة "غزو شامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي.