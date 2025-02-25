لقاء متابعة أميركي روسي في الرياض اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

يلتقي في السعودية اليوم ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا في اجتماع «متابعة» للقاء الذي شهدته الرياض الأسبوع الماضي بين وزيري خارجية البلدين، بحسب ما ذكر مصدر دبلوماسي أمس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن وفدين من الجانبين سيجتمعان في الرياض اليوم، مضيفاً أن هذا اللقاء سيكون اجتماع متابعة لاجتماع الأسبوع الماضي، إنه على مستوى أقلّ من الأسبوع الماضي ولكنه مؤشّر على وجود تقدّم.

وأعلنت الولايات المتّحدة الأسبوع الماضي أنّها وروسيا ستسمّيان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وذلك عقب الاجتماع بين وفدي القوتين العظميين في الرياض.

وعقد ذلك الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية ماركو روبيو وسيرغي لافروف، وكان الأبرز بين الطرفين منذ بدء الأزمة الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع «أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية»، مضيفاً «لم نستمع فقط بل أنصتنا لبعضنا بعضا، ولدي سبب للاعتقاد بأن الجانب الأميركي فهم موقفنا بشكل أفضل».