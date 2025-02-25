بالفيديو : ترمب: تربطني صداقة قوية بالملك سلمان والأمير محمد بن سلمان واصفاً ولي العهد بالرجل الرائع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكره للسعودية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، قائلاً: أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا، واصفاً ولي العهد بالرجل الرائع الذي يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة .

وفقا للعربية : أضاف في حديثه بأنه يرتبط بصداقة قوية بالملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، شكرت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية بفعل استضافتها للمحادثات مع روسيا بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبعد انتهاء القمة الأمريكية الروسية حول أوكرانيا في قصر الدرعية.

في هذه الأثناء،رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستضافة المباحثات بين روسيا وأمريكا في العاصمة الرياض، وأكد مجلس الوزراء أن المباحثات بين روسيا وأمريكا التي تحتضنها الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

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