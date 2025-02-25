شكرا لقرائتكم خبر عن تخص إنهاء الحرب.. بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

لن نوقف القتال في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لم يبحث حل الصراع في أوكرانيا بالتفصيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف بوتين أيضا في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الروسي، أن بلاده لا تستبعد مشاركة الدول الأوروبية في تسوية سلمية.وقال ترامب في وقت سابق، إنه يعتقد أن بوتين سيقبل بقوات حفظ السلام الأوروبية في أوكرانيا كجزء من صفقة محتملة لإنهاء الحرب.وأشار بوتين وكبار المسؤولين الروس في وقت سابق إلى أنهم لن يقبلوا بوجود للقوات الغربية في أوكرانيا.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي فيدان هاكان في أنقرة، إن موسكو لن توقف القتال في أوكرانيا إلا بعد تحقيق أهدافها من المفاوضات.وذكر أن تلك المفاوضات يعتزم الرئيسان الروسي والأميركي مباشرتها، وذلك لإنهاء النزاع، مؤكدًا: "لن نوقف القتال إلا عندما تفضي المفاوضات إلى نتيجة ثابتة ودائمة تناسب روسيا الاتحادية".