شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: القمة العربية ترسيخ لجهود مصر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة والتحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب تؤكد الرغبة في التوصل إلى حل سياسي شامل، مشيدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الفترة الماضية ووقوفه أمام مخطط تهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة إلي قطاع غزة للبدء في تنفيذ مخطط إعادة الإعمار ودعم الاستقرار في قطاع غزة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريح لـ"الخليج 365"، أن القمة العربية الطارئة تعد استمرارا للجهود المصرية لحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن مصر تواصل دورها المحوري في رعاية جهود التهدئة ومنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتوفير الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 .

وشددت على أن موقف الدولة المصرية ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية والذى أعلنته القيادة السياسية منذ بداية العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 وأكدت عليه مرارا وتكرارا طوال الفترة الماضية وفى كافة المحافل الدولية، وحثت الجميع على تبنى موقفها تجاه القضية الفلسطينية.