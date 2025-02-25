شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور رئيسا للاتحاد العربي للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

انتخب الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية، سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، رئيسا للاتحاد والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق رئيسا المجلس الاستشارى.

ضم مجلس الإدارة فى عضويته كلا من سمير زبدية من سوريا وسلامة بيسيسو من فلسطين، ومحمد المسورى من اليمن ومحمد ماء العينين من موريتانيا وعبدالرؤوف قمبيح ليبيا ومكاوى بن عيسى المغرب وكامل عبدالله من لبنان وابراهيم المللا الإمارات وتحسين صالح الأردن وعصام الشريف السودان وعصام العصيمى الكويت.

وضم المجلس الاستشارى عددا من الشخصيات العامة من بينهم، اللواء أحمد عبدالله ومحمد بدير والدكتورة سهير منتصر والدكتور عاطف الفقى ومحسن طعيمة.