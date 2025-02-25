شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: الجهود المصرية والعربية وضعت القضية الفلسطينية في صدارة اهتمام المجتمع الدولي والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة يوم 4 مارس يؤكد الدور الريادى لمصر فى الدفاع عن الحقوق العربية، وخاصة حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الموقف المصرى من تهجير الفلسطينيين راسخ وواضح أمام العالم وقد أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري أيضا منذ بداية التلويح به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن انعقاد هذه القمة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، مشددا على أهمية التضامن العربى فى هذه المرحلة الحساسة، وأن القمة العربية الطارئة ستسهم بشكل كبير في تقديم الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجهود المصرية والعربية قد وضعت القضية الفلسطينية في صدارة اهتمام المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته.