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بوتين يوضح موقفه من مشاركة الأوروبيين في محادثات أوكرانيا

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بوتين يوضح موقفه من مشاركة الأوروبيين في محادثات أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الأوروبيين يمكن أن "يشاركوا" في المفاوضات الروسية-الأميركية الهادفة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا، في وقت يخشى الاتحاد الأوروبي من تهميشه منذ بدء المحادثات المباشرة بين موسكو وواشنطن.
وأوضح الرئيس الروسي في مقابلة تلفزيونية "يمكن للأوروبيين، وأيضا لدول أخرى، المشاركة ولديهم الحق في ذلك".
وأضاف بوتين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعقلانية وليس بعاطفة.
وأعلن الرئيس الروسي أن شركات روسية وأميركية "على تواصل" بشأن مشاريع اقتصادية مشتركة في إطار تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين "بعض شركاتنا على تواصل وتناقش مشاريع مماثلة". وتحدثت واشنطن الأسبوع الماضي عن "شراكات اقتصادية تاريخية محتملة" في حال انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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