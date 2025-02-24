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أكثر من 7 آلاف شخص يلقون حتفهم نتيجة هجوم المتمردين في الكونغو

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أ ب - كينشاسا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جوديث سومينوا تولوكا، أن أكثر من 7 آلاف شخص لقوا حتفهم هذا العام.
ويأتي هذا مع سيطرة متمردي حركة "إم 23" على مساحة من الأراضي في شرق الكونغو، الغني بالمعادن بشكل غير مسبوق.

حركة المتمردين في الكونغو الديمقراطية

وقالت تولوكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الوضع الأمني الإنساني في المنطقة "وصل إلى مستويات مروعة".

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وقد تدهور الوضع في الأسابيع الأخيرة، حيث سيطر المتمردون على مدينة جوما في يناير، وبوكافو، وهي عاصمة إقليمية ثانية بعد ذلك بأسابيع قليلة.

وتعد حركة "إم 23" هي الأكثر قوة من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو.

ضحايا هجوم المتمردين في الكونغو

الذي يحتوى على ثروة معدنية غير مستغلة مهمة للتكنولوجيا في العالم تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.
وقد حذرت الأمم المتحدة من اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة التي شهدت عقودا من الصراعات والتي أسفرت عن نزوح الملايين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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