شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالنواب تستدعي رئيس هيئة الرعاية الصحية والأخير يستجيب والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة، النائب أشرف حاتم (رئيس اللجنة)، بحضور الدكتور أحمد السبكي (رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية)، لاستعراض بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول بعض المشكلات الداخلة في اختصاص الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم إرجاؤها في اجتماع أمس لحين حضور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

من جانبه أبدى الدكتور أحمد السبكي (رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية)، اعتذاره عن عدم حضوره اجتماع أمس متعهداً بتواصله الدائم مع اللجنة ومع جميع نواب المجلس، مؤكداً على احترامه الكامل لمجلس النواب ولجانه المختصة والسادة أعضائه.

واستعرض طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد (عضو حزب العضو حزب الصلاح والتنمية) بشأن شكاوى بعض العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل - فرع الإسماعيلية، ضد مديرة المركز، مطالبة باتخاذ اللازم لفحص هذه الشكاوى.

وعقب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بأنه قام بإحالة الوقائع الذي تضمنها موضوع طلب الإحاطة إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراء التحقيق اللازم، مؤكداً أن الهيئة لن تدخر جهداً في القيام بمهامها المنوطة بها نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.