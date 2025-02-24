البرلمان العربي يدعو إلى مواجهة تحديات تصفية القضية الفلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

دعا البرلمان العربي إلى توحيد الجهود الدولية، ودعم الجهود العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال انعقاد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة. وأعلن اليماحي، خلال الاجتماع، أن البرلمان العربي سيعقد جلسة طارئة الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية، في إطار استشعار البرلمان العربي بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة. وأعرب اليماحي، عن رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، متمسكاً بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم. ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة. وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في مشاركاته الخارجية كافة لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها. وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وأقرت لجنة فلسطين في ختام اجتماعها مشروع قرار متضمناً خطة تحرك، سوف تعرض على الجلسة الطارئة لإقراره.