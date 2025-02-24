ماكرون:نريد التأكد من التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا يلتزم بيه الطرفان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “نريد التأكد من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يلتزم بيه الطرفان”

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي أن أوروبا مستعدة “لتعزيز” دفاعها.

وصرح الرئيس الفرنسي قائلا: “هدفنا المشترك هو بناء سلام متين ودائم في أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في مشاركة أمريكية قوية لضمان ذلك. وأضاف أن أوكرانيا “يجب أن تشارك في المحادثات لإنهاء الحرب”.

وأوضح الرئيس الفرنسي ماكرون أنه لا بد من التأثير على موقف بوتين ليتم إعادة بناء أوكرانيا وفقا لضمانات أمنية

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