ترامب:زيلينسكي قد يزور البيت الأبيض والحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يزور البيت الأبيض “هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”، في ظل تقارب واشنطن مع موسكو، بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع

وقال ترامب: “ساعدنا أوكرانيا بقدر لم يقدمه أحد من قبل وما كانت هذه الحرب لتنشب لو كنت رئيسا”

وأضاف ترامب أنه لدواع إنسانية يجب أن ننهى الحرب في أوكرانيا كي لا تؤدى إلى حرب عالمية ثالثة

وتابع ترامب قائلا: “لا نمانع في إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا لحفظ السلام.. أعتقد أن هناك فرصة لتسوية جيدة بشأن أوكرانيا”

واوضح ترامب أن هناك الكثير من الأكاذيب يرددها الناس بشأن أوكرانيا لكن أعتقد أننا نقترب من حل الأزمة

وأكد ترامب ان هناك مليارات الدولارات تم الاحتيال عليها بالولايات المتحدة ونعمل على ضبط الأمور.. وقال:” قدمنا مئات المليارات من الدولارات إلى حلف الناتو في ولايتي الرئاسية الأولى”

كما أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن الثمينة التي تملكها أصبح “قريبا جدا”.

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