ماكرون يقدم لـ ترامب “اقتراحات عملانية” لاحتواء “التهديد الروسي” في أوروبا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يتطلع فيه القادة الأوروبيون إلى تأكيد دعمهم لأوكرانيا بعد تبديل الولايات المتحدة موقفها في تحول أعاد خلط أوراق النزاع.

ويعتزم ماكرون أن يقدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “اقتراحات عملانية” لاحتواء “التهديد الروسي” في أوروبا وضمان “سلام عادل” في أوكرانيا لا يقوم على إملاءات تفرض على كييف في ظل التقارب الروسي الأمريكي.

ويأمل ماكرون في إقناع ترامب بإشراك القادة الأوروبيين في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة.

وبعدما تبنى الرئيس الأمريكي الموقف الروسي الذي يحمل أوكرانيا مسؤولية اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي، وباشر محادثات مع موسكو بدون أي مشاركة أوكرانية أو أوروبية، يصر دونالد ترامب على استعادة قيمة المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ ذلك التاريخ، من خلال وصول الولايات المتحدة إلى موارد أوكرانيا من المعادن الحيوية والنادرة.

وجدد ماكرون في طريقه إلى واشنطن التأكيد “أنا وزملائي الأوروبيون ملتزمون عودة السلام بصورة عادلة ومتينة ودائمة” وعازمون على أن “يخرج أمن الأوروبيين معززا” من المفاوضات.

وفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مجموعة سادسة عشرة من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف باتهام أوروبا بالرغبة في إطالة أمد القتال، على عكس الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف للصحفيين “هذا الاعتقاد لدى الأوروبيين يتناقض تماما مع عقلية إيجاد تسوية بشأن أوكرانيا، وهو ما نفعله الآن مع الأمريكيين”.

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