شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ماكرون يشيد بشجاعة أوكرانيا أمام روسيا قبل لقاء ترامب في واشنطن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، بـ«شجاعة» أوكرانيا في مواجهة «المعتدي» الروسي، قبيل لقائه في البيت الأبيض نظيره الأمريكي دونالد ترمب، الذي يحمِّل “كييف” مسؤولية الحرب مع روسيا.
وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه على موقع إكس: «منذ 3 سنوات، تقاتل أوكرانيا بشجاعة مثيرة للإعجاب ضد المعتدي، روسيا، من أجل السيادة والحرية».
وأضاف: «إن دعمنا لأوكرانيا سيظل ثابتًا، وأنا موجود في واشنطن للتأكيد على هذا والمضي قدمًا مع الرئيس دونالد ترمب وحلفائنا».
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية