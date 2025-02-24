ماكرون يشيد بشجاعة أوكرانيا أمام روسيا قبل لقاء ترامب في واشنطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 17: President of France Emmanuel Macron attends a press conference during the European Council Summit on October 17, 2024 in Brussels, Belgium. EU leaders are meeting in Brussels during the European Council, October 17-18. Members are expected to discuss the ongoing conflicts in Ukraine and the Middle East, as well as the topics of competitiveness, migration, and foreign affairs. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

الخليج 365 - متابعات

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، بـ«شجاعة» أوكرانيا في مواجهة «المعتدي» الروسي، قبيل لقائه في البيت الأبيض نظيره الأمريكي دونالد ترمب، الذي يحمِّل “كييف” مسؤولية الحرب مع روسيا.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه على موقع إكس: «منذ 3 سنوات، تقاتل أوكرانيا بشجاعة مثيرة للإعجاب ضد المعتدي، روسيا، من أجل السيادة والحرية».

وأضاف: «إن دعمنا لأوكرانيا سيظل ثابتًا، وأنا موجود في واشنطن للتأكيد على هذا والمضي قدمًا مع الرئيس دونالد ترمب وحلفائنا».

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