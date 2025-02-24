شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مصفاة نفط جنوب موسكو نتيجة قصف أوكراني والان نبدء بالتفاصيل

مصفاة نفط ريازان

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنها قصفت بطائرة مسيّرة مصفاة نفط في منطقة ريازان الروسية في جنوب موسكو.وتسبب القصف في اندلاع حريق في المنشأة، وكثّفت كييف هجماتها الجوية على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة.وقال أندري كوفالينكو، الناطق باسم مركز الحكومة الأوكرانية لمكافحة المعلومات المضللة، إن مصفاة ريازان، واحدة من أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا.وأشار إلى أن هذه المنشأة "ضرورية" لإنتاج الوقود للجيش الروسي المنخرط في حرب أوكرانيا.وقال الحاكم الروسي لمنطقة ريازان بافيل مالكوف عبر تلغرام الاثنين، إن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت مسيّرتَين فوق منطقة ريازان".وأوضح أن "سقوط حطام المسيرتَين تسبب باندلاع حريق في موقع شركة، مؤكدًا أنه لم يصب أحد بأذى.ولم يحدد الموقع المتضرر، لكن وسائل إعلام روسية محلية ذكرت أنه منشأة نفطية تابعة لشركة "روسنفت" الروسية العملاقة.