شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الديمقراطى: القمة العربية استمرار لجهود الدولة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى بالدور التاريخى الذى تلعبه الدولة المصرية فى التصدى لتصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والحفاظ أيضا على الأمن القومى المصري، مؤكدا أن استضافت الدولة المصرية للقمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 4 مارس المقبل بالقاهرة استمرارا لجهودها المضنية فى توحيد الرؤى العربية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن القضية الفلسطينية هى أم القضايا العربية وأن الدولة المصرية تأخذ على عاتقها التصدى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان على غزة، ومدت يد العون للأشقاء الفلسطينيين بكل الطرق الممكنة لتساعدهم فى محنتهم والحفاظ على حقوقهم المشروعة فى إقامة دولة فلسطينية ووقف نزيف الدماء للمواطنين الأبرياء، ولعل أبرز دليل على ذلك اصطفاف الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية أمام معبر رفح من الجانب المصرى لدخولها إلى قطاع غزة فور اندلاع العدوان الإسرائيلى على القطاع، وما زالت تقدم المساعدات الإنسانية حتى وقتنا هذا بالإضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة للبدء فى تنفيذ مخطط إعادة الإعمار ودعم الاستقرار فى قطاع غزة.