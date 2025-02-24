وزير الخارجية ونظيره النيوزيلندي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزيلندا السيد ونستون بيترز.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا، مهنا بن صالح أبا الخيل.