وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزيلندا، مهنا بن صالح أبا الخيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره النيوزيلندي يبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.