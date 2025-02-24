توزيع 830 سلة غذائية في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 830 سلة غذائية في محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 2.890 فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
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