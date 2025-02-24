الجامعة العربية تنظم حلقة نقاشية حول التراث البيئي واستدامته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العرببة اليوم حلقة نقاشية حول التراث البيئي واستدامته بمناسبة يوم التراث الثقافي العربي.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمة لها أن هذه الحلقة تأتي في إطار القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية في مارس 2016 بالاحتفاء بيوم 27 فبراير من كل عام بالتراث الثقافي العربي وذلك تذكيرًا باليوم الذي دمرت فيه متاحف الموصل في العراق على يد الإرهاب الغاشم.

وأوضحت أنه في هذا العام تم اختيار موضوع مهم ومميز هو “التراث البيئي واستدامته” وذلك تنفيذًا للاتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي لعام 2003، مؤكدة أن صون التراث الثقافي يتحقق من خلال إبداعات البشر والتكيف المستمر مع البيئة الدائمة التغيير.

وأشارت أبوغزالة إلى أنه إيمانًا من الأمانة العامة بأهمية التراث الثقافي لفلسطين الحبيبة وعلى مقدراتها التاريخية والحضارية، أُدرِجَ فيلم عن تراث فلسطين في جدول أعمال الحلقة النقاشية مقدم من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب وذلك لأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني.

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