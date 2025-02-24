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الرئيس الصيني ونظيره الروسي يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم، العلاقات الثنائية و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” تأكد الرئيس الصيني، خلال الاتصال، دعم بلاده للجهود التي تبذلها روسيا والأطراف المعنية الأخرى لوقف الحرب في أوكرانيا وحل الأزمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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