نائب وزير الخارجية يستقبل عضو البرلمان الأوروبي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، عضو البرلمان الأوروبي نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي والمقرر الخاص بالمملكة السيدة هناء جلول.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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