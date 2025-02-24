منظمة الصحة العالمية تُطلق نداء الطوارئ الصحية للعام 2025 في منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي نداء الطوارئ الصحية للعام 2025م, ضمن أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اليوم.

جاء ذلك ضمن جلسة شارك فيها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقًا للإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر، والمدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون السفيرة باتريشيا دانزي، ونائبة مدير الصحة والمنسقة الطبية للاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة ميلاني جونسون، والمدير العام للصحة الدولية ووزارة الصحة الاتحادية بالسودان الدكتورة آلاء الطيب محي الدين.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الصحة في الاستجابة الإنسانية، وعرض الاحتياجات التمويلية الأساسية لنداء الطوارئ، وتعزيز مشاركة الحكومات والجهات المعنية لحشد الدعم والتمويل.

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