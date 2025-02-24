نادي الأسير الفلسطيني يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدان نادي الأسير الفلسطيني، تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين، والذي يأتي امتدادًا لسياسة القمع والاقتحامات التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال، والتي بلغت ذروتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني، عن جزء من تفاصيل عمليات القمع التي سجلت في معتقل عوفر، من خلال اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المدججة بالسلاح عدة أقسام، مستخدمة الكلاب البوليسية، والقنابل، والضرب المبرح، بالإضافة إلى منع إدخال الملابس الكافية، والأغطية الملائمة لحالة الطقس، حيث تستخدم إدارة السجون البرد القارس أداة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، نددت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعطيل عملية الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان من المفترض الإفراج عنهم مساء السبت الماضي.

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