الخارجية الفلسطينية تدين استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار عدوان الاحتلال وتعميقه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت خارجية دولة فلسطين أن تعميق العدوان لن يحل الصراع ولن يحقق السلام، وذلك من خلال مواصلة الحكومة الإسرائيلية تصعيد العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتفاخر أركانها بتحريضهم على استمرار جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، عبر توسيع العدوان شمال الضفة، ومنع 40 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم في مخيماتها بعد تهجيرهم منها بقوة السلاح، موضحة أن ذلك يأتي في سياق محاولة تصفية قضية اللاجئين على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ودعت للتمسك بالمطالبات الإقليمية والدولية المطالبة بتثبيت التهدئة، والانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967.

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