شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: سنوقف القتال في أوكرانيا عندما نحصل على ما نريد من المفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن موسكو لن توقف القتال في أوكرانيا إلا بعد تحقيق أهدافها من المفاوضات التي يعتزم الرئيسان الروسي والأميركي مباشرتها لإنهاء النزاع.

وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي فيدان هاكان في أنقرة "لن نوقف القتال إلا عندما تفضي المفاوضات إلى نتيجة ثابتة ودائمة تناسب روسيا الاتحادية".

وتطالب موسكو عمليًا باستسلام الجيش الأوكراني وتخلي كييف عن خمس مناطق تحتلها روسيا كليًا أو جزئيًا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وقيام سلطات جديدة في كييف. الموقف الأمريكي

يأمل الكرملين في تحقيق هذه المطالب مدفوعًا بالتحوّل في الموقف الأميركي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتبنيه خطابا لاذعًا ضد كييف وتصالحيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبدأت محادثات بين موسكو وواشنطن لتسوية النزاع دون دعوة أوكرانيا أو أوروبا إليها.

واتهم المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال الاحاطة الصحافية اليومية عبر الهاتف، الأوروبيين بأنهم "يواصلون مسار قناعتهم بضرورة مواصلة الحرب".

وأضاف أن "اعتقاد الأوروبيين هذا يتناقض تماما مع الرغبة في إيجاد تسوية بشأن أوكرانيا، وهو ما نقوم به حاليا مع الأميركيين".