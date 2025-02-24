شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة فى ليبيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعته لاجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والذي عُقد في القاهرة يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، يُرحب مجلس النواب المصري بالمخرجات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع، وما توصل إليه الأشقاء أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا من توصيات ملموسة تدفع باتجاه استقرار ليبيا الشقيقة وتدفع العملية السياسية الليبية إلى ما من شأنه تحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجدد مجلس النواب المصري في بيانه الصادر اليوم، دعمه الكامل للمؤسستين الوطنيتين الليبيتين ودورهما الوطني لتحقيق ما فيه صالح الشعب الليبي الشقيق.