شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستقبل رئيس "النواب القبرصي".. ويؤكدان عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، رئيسة مجلس النواب القبرصى "أنيتا ديمتريو" والوفد المرافق لها، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد القبرصى لمصر حالياً.

أعرب المستشار " عبدالرازق " عن ترحيبه بالوفد القبرصى، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وقبرص، مشيراً إلى حرص مجلس الشيوخ على تطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب القبرصى لدعم سبل التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة

وثمن المستشار " عبد الرازق " المواقف القبرصية الداعمة للقضايا المصرية و العربية فى المحافل الدولية، مشيرا إلى الدعم القبرصى للقضية الفلسطينية القائم على إحترام الأعراف والقوانين الدولية.

من جانبها، أعربت رئيسة مجلس النواب القبرصى عن تقديرها لحفاوة الإستقبال التى لقيتها و الوفد المرافق لها منذ حضورها للقاهرة، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص.

وأشادت " ديمتريو " بموقف مصر الداعم للقضية القبرصية وما تبذله بقيادة الرئيس السيسى من جهود لدعم الاستقرار والسلام فى المنطقة والذى يأتى إنعكاسا لدور مصر الاقليمى ومكانتها و ثقلها الدولى.

وقدمت رئيسة مجلس النواب القبرصى الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة البرلمان القبرصى لدعم العلاقات البرلمانية بينهما.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيلة مجلس الشيوخ و المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس ، النائب حسام الخولى عضو المجلس وممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ و الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسفيرة هبة زكى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.



