شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب توصى بسرعة الانتهاء من أعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.

وقال عبد القادر الطلب:" أصدر رئيس القطاع المياه الجوفية قراراً بتاريخ 14/11/2024 بفرض الحظر المائى على بعض مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد بأثر رجعى، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة.

أوضح المهندس محمد عبد الستار، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، أنه تم فرض هذا الحظر بناءً على دراسات فنية قامت بها جامعة القاهرة، وانتهت بالتوصية بتحديد حد سحب آمن للمياه الجوفية لبعض أراضى محافظة الوادى الجديد لحين دراسة حالة الخزان الجوفى، فضلاً عن أنه جار حصر المساحات التى تم تخصيصها للمستثمرين قبل صدور القرار لتحديد حد السحب المائى، والتراكيب المحصولية المناسب لها.

وأوصت اللجنة تأجيل مناقشة الموضوع باجتماع مقبل لحين حضور محافظ الوادى الجديد، ورئيس قطاع الشئون القانونية بالمحافظة، ورئيس قطاع المياه الجوفية للبت فى الأمر.

وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء فى نهو أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الأسكندرية، مما يهدد بوقوع كوارث بالمحافظة خاصة فى ظل التغيرات المناخية.

واستعرض فرحات، طلب الإحاطة قائلا:" تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء فى نهو أعمال حماية الشواطئ بمنطقة المنتزة بمحافظة الأسكندرية، أدى إلى زيادة معدلات نحر الشواطئ، فضلاً عن إعاقة أعمال مشروع توسعة الكورنيش.

وأشار المهندس محمد إبراهيم الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط، أنه تم عقد اجتماعاً بتاريخ 12/11/2023 للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع، حيث صدرت قرارات بنهو أعمال الحواجز البحرية خلال سنتين.

وأوصت اللجنة، التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه لسرعة إنجاز أعمال المشروع.